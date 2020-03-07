شيكابالا يكرر الإحتفال بشكل خارج أخلاقياً بعد الفوز على الترجي

بث اللاعب مصطفى محمد فيديو لايف عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام يحتفل مع لاعبي الزمالك في غرف خلع الملابس ليظهر شيكابالا من خلفه ، ليحتفل بنفس الحركة الخارجة التي وجهها لجمهور الأهلي والتي عاقبه عليها إتحاد الكرة .

وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، بينما هزم بهدف وحيد دون رد في مباراة الإياب.