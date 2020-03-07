شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة: الزمالك فخر الكرة المصرية.. ولن نفرط فى لقب أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن تأهل فريق الكرة لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، جاء صعبًا من أنياب فريق الترجي القوي حامل اللقب بعدما قدم لاعبو الأبيض عرضًا رجوليًا ظهر فيه معدن المصريين وقت التحديات.

وأضاف "زادة" لـ"الخليج 365" أن الزمالك فخر للكرة المصرية، بعدما أطاح بكبار القارة، وحصد الكونفيدرالية والسوبر الأفريقي وتأهل لنصف نهائي دورى أبطال.

وشدد عضو مجلس الزمالك على أن فريقه أصبح "بعبع" لفرق القارة، ولن يفرط في الفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا هذه النسخة في ظل وجود هذا الجيل الذهبي من اللاعبين، والذين حافظ عليهم المستشار مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء، ورفض بيع أي منهم من أجل الحفاظ علي أساس الفريق، وحصد البطولات لإسعاد الجمهور.

يشار إلى أن الزمالك تأهل للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا بعدما نجح في عبور عقبة الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعدما انتهت مباراة اليوم بخسارة الأبيض بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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تقدم الترجي بهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتأهل الترجي.



المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك (1)