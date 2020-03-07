شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: عبرنا فريق لا يقهر على أرضه.. وقادرون على حصد اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، بتأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي في تونس، واصفا اللاعبين بالرجالة، مضيفا أن الزمالك نجح باقتدار في عبور فريق لا يقهر علي أرضه وهو الترجي، مشيرا إلى أنه شعر ببعض بالقلق مع ضربة الجزاء المبكرة للترجي لكن اللاعبين كانوا عند حسن الظن بهم.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لـ"الخليج 365":" نجحنا في عبور فريق الترجي القوي الذي لا يقهر علي أرضه، فترة توقف الدوري فرصة أمام كارتيرون لتجربة مجموعة أخرى من اللاعبين، فريق الزمالك يستحق المنافسة بقوة والتتويج بالبطولة الأفريقية عن جدارة والزمالك يمتلك منظومة كبيرة متكاملة من ادارة وجهاز فني ولاعبين وإعلام محترم وفريق لاعبيه لياقتهم البدنية عالية رغم عدم وجود مدرب أحمال".

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وأشار المشرف على الكرة إلى أن الزمالك واجه في الموسم الماضي فرق من شمال إفريقيا في الكونفيدرالية وهو ما جعل هناك وعيا للاعبين بهذه المواجهات، وأصبحوا قادرين علي مواجهة أي فريق، مشددا على أن الزمالك بإمكانه الفوز ببطولة إفريقيا مع بعض التركيز.

وحول خوض الزمالك نصف النهائي في شهر مايو المقبل، أكد أمير مرتضى أنه في أقل من شهر سافر الفريق 4 مرات ولعب مباريات حاسمة منها على بطولات، معتبرا طول الفترة على مباراتي نصف النهائي فرصة جيدة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين في الدوري الممتاز.

واختم أمير مرتضى بأن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وجه الشكر والتهاني للاعبين والجهاز الفني، وكانت لديه تعليمات للجميع بعدم الانفعال مع الجمهور أو حكم اللقاء ليصل الزمالك إلى نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا بعد الخسارة من الترجى في إياب دور الثمانية بهدف نظيف في ملعب رادس وذلك بعد الفوز في الذهاب بإستاد القاهرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الأبيض بالفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 3 / 2.