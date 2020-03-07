شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لاعبى الزمالك من داخل الأتوبيس فى استاد رادس بعد التاهل لنصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل لاعبو الزمالك فى فرحة هيستيرية داخل أتوبيس الفريق، عقب التأهل إلي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما نجح فى عبور عقبة الترجى بثلاثة اهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وبعدما انتهت مباراة الأمس بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8، وبعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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قرر مجلس إدارة الزمالك، صرف مكافآت مالية للاعبين بعدما نجح الفريق في التأهل للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد عبوره عقبة الترجي في مباراة دور الـ 8 بنتيجة 3/2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ويقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته ومن المنتظر ان يواجه الزمالك الفائز من الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي في الدور قبل النهائي للبطولة.

فيما نجح نادي الزمالك في خطف بطاقة التأهل لدور الأربعة لدوري أبطال أفريقيا لتكون المرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز بمجموع اللقائين على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3 / 2 ، بعد الفوز في استاد القاهرة 3 / 1 ، و الهزيمة بإستاد رادس بتونس 1 / 0 .