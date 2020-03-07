بسبب كورونا.. وزارة الرياضة السعودية تعلق الحضور الجماهيري

السبت 7 مارس 2020

قررت وزارة الرياضة السعودية، الجمعة، تعليق الحضور الجماهيري في جميع الأحداث الرياضية في كافة الألعاب اعتبارا من السبت وحتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة، وذلك تخوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأشارت الوزارة إلى أنها "نتابع باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين".

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وانضمت السعودية إلى العديد من دول المنطقة والعالم في إقامة الأحداث الرياضية بدون جماهير بسبب فيروس كورونا الذي حصد حتى الآن حياة قرابة 3500 شخص، فيما وصل عدد الإصابات إلى حوالي 100 ألف شخص.

وأفادت وزارة الرياضة إلى أنه "بناء على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقا من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصا في الأماكن التي تشهد تجمعا كثيفا للحشود البشرية، (قررنا) تعليق الحضور الجماهيري".