باريس سان جيرمان يحدد سعر نيمار

الجمعة 6 مارس 2020

تناقلت تقارير صحفية فرنسية موقع ادارة ​باريس سان جيرمان​ من بيع المهاجم البرازيلي ​نيمار​ الصيف المقبل.

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وكان نيمار قد ارتبط بالعديد من الاخبار التي تحدثت عن رغبة نادي ​برشلونة​ الاسباني باسترجاع خدماته في سوق الانتقالات القادم.

وبحسب موقع le10sport الفرنسي فان النادي الباريسي مستعد لتلقي العروض من اجل نيمار والذي حدد سعره ب 180 مليون يورو غير قابلة للتفاوض.

يذكر ان نيمار كان قد انتقل الى ملعب حديقة الامراء عام 2017 بعد ان تمكن نادي باريس سان جيرمان من دفع البند الجزائي الموجود في عقده مع النادي الكتالوني البالغ 222 مليون يورو ليصبح البرازيلي اللاعب الاغلى في العالم.