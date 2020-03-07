نجم ليفربول يتلقى خبراً مفجعاً

الجمعة 6 مارس 2020

يستقبل نادي آرسنال ضيفاً ثقيلاً عندما يواجه نظيره وست هام يونايتد في ملعب الإمارات يوم السبت في معركة البحث عن الثلاث نقاط في اطار منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الانجليزي الممتاز وذلك في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر.



يدخل فريق الجانرز هذه المباراة وهو بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس ، في حين أن وست هام هو فقط فوق منطقة الهبوط بفارق الأهداف.

في الواقع ، لم يهزم فريق ارسنال في الدوري الممتاز منذ العام الجديد 2020، وفاز بأربعة من أصل خمس مباريات في جميع المسابقات.

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حيث حقق أرسنال يوم الاثنين الماضي فوز على على بورنموث بنتيجة 2-0 في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، يبقي آمال أرتيتا على الفوز بالكأس في أول موسم له مع الجانرز، وهو الفوز الذي كانت هناك حاجة ماسة إليه بعد طريقة الخروجج أمام أولمبياكوس في دور الثمانية للدوري الأوروبي. ومن المتوقع أن يعتمد المدرب أرتيتا على العناصر التالية:

لينو. بلليرين، ناري، موستافي، ساكا؛ شاكا، سيباليوس ، بيبي ، أوزيل ، أوبامينج ، لاكازيت.

يذكر أن تحسن شكل الأرسنال كثيراً منذ أن حل أرتيتا محل زميله الأسباني أوناي إيمري ، ويحتل المدفعيون الآن على بعد 4 نقاط من المراكز الأربعة الأولى برصيد 37 نقطة.

ومن جانب أخر كان فوز وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ساوثامبتون هو أول فوز له في الدوري منذ يوم رأس السنة 2020، ويواجه فريق ديفيد مويز خطر حقيقي من الهبوط الأول منذ عام 2011 إذا لم تتحسن النتائج خلال باقي الـ 10 جولات القادمة.