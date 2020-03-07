شكرا لقرائتكم خبر عن مفأجات في قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الليجا الأسبانية والان مع التفاصيل

الجمعة 6 مارس 2020 أعلن كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة السابعة و العشرين من منافسات الدوري الأسباني.

ويخوض برشلونة لقاء الغد علي ملعب كامب نو حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب الليجا الأسبانية بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد صاحب الصدارة. وضمت قائمة برشلونة كلاً من: Advertisements حراسة المرمي:تيرشتيجين-نيتو خط الدفاع:سيميدو-بيكيه-لينجليت-أومتيتي-جوردي ألبا-جونيور فيربو. خط الوسط:راكيتيش-فرانكي دي يونج-أرتورو فيدال-بوسكيتس. خط الهجوم:جريزمان-ليونيل ميسي-أنسو فأتي-برايثويت.

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