الامارات | 90 من نخبة الخيول تتسابق على ألقاب «سوبر ساترداي» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 90 من نخبة الخيول تتسابق على ألقاب «سوبر ساترداي» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار العالم، عند الساعة الرابعة عصر اليوم، إلى مضمار ميدان العالمي لسباقات الخيل، حيث الموعد مع «سوبر ساترداي»، الذي يعد بروفة مصغرة لكأس دبي العالمي، الذي يقام 28 الجاري. وتقام اليوم سبعة أشواط ترعاها «طيران الإمارات»، بإجمالي جوائز يصل إلى 2.7 مليون دولار.

وتتضمن الأمسية سباقين من المستوى الأعلى «جروب 1»، عبر الشوطين السادس والخامس، ممثلين بالجولة الثالثة والختامية من «كأس تحدي آل مكتوم»، الذي يماثل من حيث المسافة البالغة 2000 متر والمضمار الرملي، شوط «كأس دبي العالمي» البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، بجانب بطولة «جبل حتا» لمسافة 1800 متر عشبي، المعادلة لشوط «دبي ترف» في أمسية الكأس، البالغ إجمالي جوائزها ستة ملايين دولار.

ونظراً لأهمية الحفل، لم يكن مستغرباً أن تجتذب أشواطه السبعة 90 من خيرة الخيول وأعلاها تصنيفاً.

وتسدل بطولة «تحدي آل مكتوم»، اليوم، الستار على جولتها الثالثة، البالغ إجمالي جوائزها 600 ألف دولار، ومن أبرز المرشحين الجواد «ماترهورن» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والجواد «مليتاري لو» لناصر عسكر، و«كويب» المملوك للشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وتعول «غودولفين» في آمالها للظفر بلقب هذا الشوط على ممثلها الوحيد «ديزرت فاير»، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، وقيادة الفارس كريستوف سوميون.

في جانب آخر، تتجدد المنافسة بين الجوادين «دريم كاسل» بإشراف سعيد بن سرور وقيادة كريستوف سوميون، ورفيقه في غودولفين «بارني روي» بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، وذلك في مهمة الفوز بلقب الشوط الخامس «جبل حتا»، البالغ إجمالي جوائزه 400 ألف دولار.

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وتدخل دائرة المنافسة في اللقب الفرس «ماجيك ليلي» المملوكة لغودولفين أيضاً، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا. وتدافع إسطبلات غودولفين العالمية عن لقبها للسنوات الثلاث الماضية في بطولة «دبي مدينة الذهب»، بأربعة من أصل الجياد الـ11 المنافسة، يبرز منها الجوادان «ماونتن هانتر» و«لوكسلي».

ويدخل دائرة المنافسة في اللقب بطل «كورنيش كاب»، الذي جرى على مضمار أسكوت البريطاني العام الماضي، وخصص لخيول «جروب 1»، الجواد «دفو» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

ويطلب الجواد «ناي بيلو زيرو»، بإشراف المدرب فوزي ناس وقيادة الفارس أدري ديفريز، تعويض مركز وصيف نسخة العام الماضي، حينما يجدد سعيه للعام الثاني على التوالي للفوز بلقب بطولة «مهب الشمال».

وينافس 16 من نخبة جياد مسافة 1200 متر عشبي، في لقب الشوط الثالث «ند الشبا سبرينت»، يتقدمها أربعة ممثلين من غودولفين، يبرز منها «سبيس بلوز».

وينشد كذلك الجواد «كمبير»، المملوك للشيخ راشد بن حميد النعيمي، استعادة لقبه لعام 2018، في بطولة «برج نهار»، مع منافسة قوية من «هيفي ميتال» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا.

- تقام اليوم سبعة أشواط ترعاها «طيران الإمارات»، بإجمالي جوائز يصل إلى 2.7 مليون دولار.