الامارات | العين يصل إلى الانتصار الـ 175 في عهد «المحترفين»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يصل إلى الانتصار الـ 175 في عهد «المحترفين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق العين تحطيم الأرقام القياسية كأكثر فريق في تاريخ دوري الخليج العربي لكرة القدم بعهد الاحتراف تحقيقاً للانتصارات بـ175 فوزاً، آخرها أول من أمس على حساب ضيفه الفجيرة 2-1 في الجولة 18 من الدوري.

واحتاج العين إلى 290 مباراة منذ موسم 2008/‏‏2009 للوصول لهذا العدد من الانتصارات، جامعاً 581 نقطة، وهو أيضاً أعلى معدل لكل الأندية. وقد ينجح «الزعيم» خلال الموسم الحالي في الوصول للنقطة 600، خصوصاً مع تبقّي ثماني جولات.

وخاض العين منذ بدء المحترفين 290 مباراة، حقق الفوز في 175، وتعادل في 59، وخسر 56 مواجهة، بينما سجل مهاجموه 636 هدفاً، واهتزت شباكه 325 مرة.

وكان العين وصل للانتصار رقم 100، قبل أربعة مواسم، وتحديداً بعد فوزه على الظفرة في استاد هزاع بن زايد بنتيجة 3-1 في افتتاح موسم 2015-2016، ومنذ ذلك الوقت احتاج «الزعيم» لـ117 لقاء ليصل للفوز رقم 175. ويعود أول فوز في تاريخ العين في المحترفين إلى 19 نوفمبر 2008 على حساب الشارقة برباعية نظيفة.

ويعد المدرب السابق للعين، الكرواتي زلاتكو، الأكثر تحقيقاً للانتصارات، إذ قاد «الزعيم» في 74 مباراة حقق فيها الفوز في 50 لقاءً، وتعادل في 14 مناسبة، وخسر 10، وجمع 164 نقطة.

في المقابل، يحتل الروماني، كوزمين، المرتبة الثانية، إذ قاد الفريق في 48 لقاء فاز في 37 مباراة، وستة تعادلات وتلقى خمس هزائم فقط، وجمع 116 نقطة، لكن ما ميزه هو أنه تمكن من السير على درب المدرب الراحل ميتسو بفوزه بلقب الدوري في موسمين على التوالي.

من جانبه، قال مدرب العين، بيدرو إيمانويل، في المؤتمر الصحافي: «كنا بطيئين في تمرير الكرة في الشوط الأول، لكننا تحسنّا بشكل أفضل في الثاني، بعد أن أجرينا بعض التعديلات».

وبرر الفوز الصعب بغياب الجمهور، وقال: «غياب الجماهير تسبب في انخفاض إيقاع المباراة، غير أننا حصدنا النقاط الثلاث، وهذا الأهم».

وفي رده على سؤال حول الأخطاء التي ترتكب في وسط الميدان، قال: «إذا أردتموني أن أتحدث عن أخطاء لاعب بعينه في منظومة فريقي فلن أقوم بذلك على الإطلاق، لأننا عندما نلعب فنحن العين، وهنا أعني ما أقول، وعملياً إن لم نُظهر أفضل ما لدينا لن يكون الفريق هو العين القوي بشخصيته».

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فيفياني: المدرّجات فارغة لكن العالم متّحد

قال مدرب فريق الفجيرة، الإيطالي فابيو فيفياني، إن غياب الجماهير ألقى بظلاله على مستوى الفريقين، لكنه أكد أن المدرجات الفارغة أكدت أن العالم متحد لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «صحيح أن كرة القدم لا يكتمل جمالها إلا بالجمهور، ولكن صحتهم لها الأولوية القصوى».

العين منذ بداية عهد الاحتراف

290 مباراة.

581 نقطة.

175 فوزاً.

59 تعادلاً.

56 خسارة.

636 هدفاً له.

325 هدفاً عليه.