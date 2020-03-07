الامارات | العنبري: الشارقة فقد حافز المنافسة على درع الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: الشارقة فقد حافز المنافسة على درع الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، إن «الشارقة فقد حافز المنافسة، وبات يصعب عليه الحفاظ على درع دوري الخليج العربي، في ظل الفارق الكبير مع شباب الأهلي المتصدر». وأكد خلال المؤتمر الصحافي بعد التعادل الشاق 1-1 مع حتا في الجولة 18 أول من أمس: «الكل لم يكن جيداً في الشوط الأول، لكننا عدنا بشكل أفضل في الثاني». وأشار إلى أن الشارقة بات يركز الآن على الوجود ضمن الأربعة الأوائل. وأضاف: «حتا فريق منظم وصعب، ويؤدي بشكل جيد أمام كل الفرق».

وشدد على أنهم يستفيدون من الأشياء الإيجابية في مثل هذه المباريات، لافتاً إلى أنه يجب طي صفحة حتا. وعن مشاركة إيغور أساسياً لأول مرة بعد غياب طويل، قال: «إيغور لم يشكُ للجهاز الفني خلال مشاركته في الشوط الأول أي إصابة».

في جانب آخر، أكد مدرب حتا، اليوناني كونتيس، أنه حسب مجريات اللقاء لم تكن النتيجة عادلة لهم، بعد أن تقدموا في النتيجة لفترة طويلة. وتابع في المؤتمر الصحافي: «المشكلة الوحيدة التي تواجهنا هي عدم تمكن اللاعبين من المحافظة على النتيجة، لذلك منحنا الشارقة مساحات أكبر في الملعب»، معتبراً أن إكمال فريقه المبارة ناقصاً بعشرة لاعبين بعد طرد ماهر جاسم صعّب على حتا المباراة وتسبب في التعادل.