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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. تركي آل الشيخ يدعم الأهلي المصري قبل مواجهة صن داونز السبت 7 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 وضع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الأسباني خطة عبور الأهلي المصري لمضيفه صن داونز في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين عصر اليوم السبت.

Advertisements وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"أن شاء الله مع التركيز بكره التأهل ... بس المهم قتل المباراة وعدم التخدير من كلام مدربهم ... أنا متفائل". ويلتقي الأهلي بمضيفه صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر اليوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن الفريق الأحمر حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

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