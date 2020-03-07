شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كالفرت لوين يجدد عقده مع ايفرتون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020 جدد المهاجم الإنكليزي دومينيك ​كالفرت لوين​ عقده مع نادي ​ايفرتون​ الانكليزي لمدة خمس سنوات قادمة.

Advertisements لوين لفت أنظار الجميع في البريميرليغ هذا الموسم بعد تسجيله 13 هدفا خلال 26 مباراة. وانضم لوين إلى إيفرتون في صيف 2016 قادما من شيفيلد يونايتد وبرز في الفترة الاخيرة مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لإيفرتون. وبعد تجديد عقده قال لوين: "انا فخور للغاية بتجديد عقدي لقد كان الأمر ممتعًا بالنسبة لي منذ البداية مع إيفرتون وانا مسرور بكل دقيقة في ملعب كرة القدم».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كالفرت لوين يجدد عقده مع ايفرتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.