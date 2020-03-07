شكرا لقرائتكم نائب رئيس الزمالك: اللاعبين خرجوا من ملعب رادس في حراسة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن لاعبى الفريق الأبيض خرجوا من ملعب "رادس" في حراسة الأمن مشيرا إلى أن جماهير تونس اعتدوا على اللاعبين بإلقاء زجاجات المياه عليهم.

أكد نائب رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك أن الأجواء في ملعب رادس كانت صعبة موضحا أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية واستطاعوا إسعاد جماهير الزمالك والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

تأهل الزمالك للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا بعدما نجح في عبرو عقبة الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، بعدما انتهت مباراة اليوم بخسارة الأبيض بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 ، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

Advertisements

تقدم الترجي بهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتأهل الترجي.