شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لاعبو الزمالك ردوا على الأقزام.. ووفرنا 40 مليون جنيه بالميزانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن لاعبى الفريق الأبيض أثبتوا أنهم رجال وردوا على الأقزام الذين شككوا في قدرة الفريق عقب وقوع الترجي مع الزمالك في ربع النهائي.

أضاف مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "ساسي قدم مباراة رائعة أمام فريقه السابق وكذلك بن شرقى، وكذلك طارق حامد والونش وجميع اللاعبين وأبو جبل الكل قدم مباراة رائعة ويستحقون الشكر".

وتابع:" بشكر وزير الرياضة والأمن التونسي والسفير المصري على التأمين شكرا لهم جميعا وإن شاء الله الزمالك سيستمر في سلسلة الانتصارات التي بدأت من فبراير الأبيض".

واستكمل:" الأزمة المالية انتهت ونجحنا في فك الحجز وأحب أن أطمن جماهير الزمالك وبنهاية مارس سيكون هناك ٤٠ مليون جنيه وافر ".

Advertisements

تأهل الزمالك للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا بعدما نجح في عبرو عقبة الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، بعدما انتهت مباراة اليوم بخسارة الأبيض بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 ، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الترجي بهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتأهل الترجي.