شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يقرر صرف مكافآت مالية للاعبى الزمالك بعد التأهل لنصف النهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وعد لاعبى الفريق الأبيض بصرف مكافآت مالية بعد عبور عقبة الترجى التونسى والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تأهل الزمالك للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا بعدما نجح في عبرو عقبة الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، بعدما انتهت مباراة اليوم بخسارة الأبيض بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 ، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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تقدم الترجي بهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتأهل الترجي.