شكرا لقرائتكم مرتضى منصور للجماهير: بلاش تحفيل ومن كل قلبى أتمنى صعود الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الجماهير بعدم التحفيل على بعضهم الأخر لافتا إلى أنه يتمنى تخطى الاهلى عقبة صن داونز الجنوب أفريقى في مباراة اليوم والصعود لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

أضاف مرتضى منصور في تصريحات تلفزيوينة لقناة الزمالك :" بقول من قلبى زى ما الزمالك صعد والنصف الأول من الجمهور فرح يارب الأهلى يعدى صن داونز والنص الثانى يفرح ولما نتقابل في النهائي نكسب الأهلى تلاتة أربعة وناخد البطولة وبقول للجماهير بلاش تحفيل على بعض

تأهل الزمالك للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا بعدما نجح في عبرو عقبة الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، بعدما انتهت مباراة اليوم بخسارة الأبيض بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 ، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الترجي بهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتأهل الترجي.

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