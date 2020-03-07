شكرا لقرائتكم محمد صلاح: "ساسي" قدم أفضل مبارياته مع الزمالك أمام الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي قدم أفضل مبارياته مع القلعة البيضاء هذا الموسم

وقال صلاح فى تصريحات تليفزيونية: "ساسي نجح فى الحفاظ على إيقاع لعب الزمالك خلال المباراة بطريقة مميزة واستطاع أن يستحوذ على الكرة فى أوقات كثيرة".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "يوسف أوباما لم يظهر مع الفريق سوي فى أخر 10 دقائق من المباراة والإصابة أثرت عليه بعد غيابه فى المباراة الماضية".

وتابع المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أن لاعبو القلعة البيضاء ظهروا خلال المباريات الأخيرة بروح قتالية كانت سبب رئيسي فى تحقيق الفوز ولقبي السوبر الأفريقي والمصري. Advertisements واضاف: "لاعبو الزمالك ظهروا بشكل مميز ولم يتأثروا بالأزمة المالية التى تلاحق الفريق خلال الفترة الماضية، والفريق لم يهتز أمام الترجي رغم تلقيه هدف مبكر". وختم: "الإصرار والعزيمة إلي جانب المساندة الجماهيرية كانت سبب كبير فى تفوق الأبيض خلال الشهر الماضي والتأهل أيضا إلي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

ولعب الزمالك مباراة الترجي المصيرية في رادس، بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل حارسا للمرمى، ورباعي الدفاع حازم امام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي، وخط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، وثلاثي الهجوم أشرف بن شرقي، مصطفي محمد، يوسف أوباما.

وراهن الترجي في ظل الغيابات والإيقافات التي يعاني منها على تشكيل مكون من، معز بن شريفية في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع حسين الربيع، محمد علي اليعقوبي، عبد القادر بدران، إيهاب المبارك، وفي الوسط الرباعي فوسيني كوليبالي، فادي بن شوق، كوامي بونسو، وبلال بن ساحة، وفي الهجوم الثنائي حمدو الهوني وابراهيما واتارا.

ويلتقي الفائز من الرجاء ومازيمبي مع الزمالك على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو الكونغو، فيما يواجه الفائز من الأهلي وصن داونز مع الفائز من الوداد والنجم الساحلي في نصف النهائي، على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو تونس.

ويقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته.