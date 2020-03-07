شكرا لقرائتكم أحمد جلال إبراهيم: جماهير الترجى تربصوا بالزمالك وكارتيرون رقص من الفرحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن هناك بعضا من جماهير الترجى التونسى كانو لديهم حالة تربص بالفريق الأبيض.

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "بعض من جماهير الترجي كانوا في حالة تربص بالزمالك وكانت هناك حالة عصبية كبيرة وحدثت مشاجرة بين الجماهير وبعضها وتسببت في حريق صغير في المدرجات بسبب الشماريخ".

تابع نائب رئيس الزمالك: "الكل في حالة سعادة كبيرة وكارتيرون رقص في غرف خلع الملابس مع اللاعبين".

تأهل الزمالك للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا بعدما نجح في عبرو عقبة الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، بعدما انتهت مباراة اليوم بخسارة الأبيض بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 ، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الترجي بهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتأهل الترجي.

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