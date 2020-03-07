شكرا لقرائتكم تركي أل الشيخ: قتل المباراة أمام صن داونز مبكرا طريق ترشح الأهلي لنصف النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه المستار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، رسالة للنادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز اليوم السبت، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد سجلهما التونسي علي معلول.

وكتب أل الشيخ عبر حسابه الشخصي على فيسبوك رسالة قال فيها: "أن شاء الله مع التركيز بكره التأهل، بس المهم قتل المباراة وعدم التخدير من كلام مدربهم، أنا متفائل".

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تركي أل الشيخ

وتقام مباراة صن داونز ضد الأهلي، في تمام الساعة الثالثة، عصر السبت، بتوقيت القاهرة لحسم صاحب هوية الصعود إلى نصف نهائي البطولة، علما بأن مباراة الذهاب، انتهت لمصلحة الفريق الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما علي معلول في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت الماضي.

ويولي الأهلي اهتمامًا كبيرا بمواجهة صن دوانز فى دوري أبطال أفريقيا، كونها تعد المباراة الأهم في مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث أن عبور تلك العقبة ستجعل الفريق يقطع شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب البطولة الإفريقية التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه في استعادته في نهائيين خاضهم فى الثلاث نسخ الأخيرة.