شكرا لقرائتكم مرتضى منصور بعد تأهل الزمالك: ابعد عن العصبية يا شيشينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الفريق الأبيض، على تأهله لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، مطالبا الجماهير بمواصلة مؤازرة الفريق فى مشواره الأفريقى بعيدا عن المشاحنات والهجوم ضد كيان القلعة البيضاء.

ووجه مرتضى منصور، من خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، نصيحة لسامى الشيشينى، المدرب العام للفريق، بالابتعاد عن العصبية، حيث ظهر أمس فى مواجهة الترجى التونسى، بشكل أكثر انفعالا عن سابقه.

تأهل الزمالك للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا بعدما نجح في عبرو عقبة الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، بعدما انتهت مباراة اليوم بخسارة الأبيض بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 ، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الترجي بهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتأهل الترجي.