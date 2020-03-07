شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني: أبوجبل السبب الرئيسي فى تأهل الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد أبو جبل حارس مرمي فريق الزمالك كان له دور كبير فى تأهل الفريق إلي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالغني فى تصريحات تليفزيونية: "أبو جبل أثبت أنه حارس مرمي كبير وقدم مباريات مميزة مع الفريق منذ السوبر الأفريقي وحتي هذه المباراة، ويجب أن يحصل على مكافآة خاصة".

وأضاف: "لاعبو الزمالك ظهروا طوال الـ90 دقيقة بمعدل بدني قوي للغاية بسبب الخطة الدفاعية، إلي جانب قاموا بتضييع الوقت بشكل احترافي.

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ولعب الزمالك مباراة الترجي المصيرية في رادس، بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل حارسا للمرمى، ورباعي الدفاع حازم امام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي، وخط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، وثلاثي الهجوم أشرف بن شرقي، مصطفي محمد، يوسف أوباما.

وراهن الترجي في ظل الغيابات والإيقافات التي يعاني منها على تشكيل مكون من، معز بن شريفية في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع حسين الربيع، محمد علي اليعقوبي، عبد القادر بدران، إيهاب المبارك، وفي الوسط الرباعي فوسيني كوليبالي، فادي بن شوق، كوامي بونسو، وبلال بن ساحة، وفي الهجوم الثنائي حمدو الهوني وابراهيما واتارا.

ويلتقي الفائز من الرجاء ومازيمبي مع الزمالك على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو الكونغو، فيما يواجه الفائز من الأهلي وصن داونز مع الفائز من الوداد والنجم الساحلي في نصف النهائي، على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو تونس.

ويقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته.