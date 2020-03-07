شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور: مدرب الأحمال ليس "نيشا" واسألوا كارتيورن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إن مدرب الاحمال ليس "نيشا" حتى يتم استقدامه إلى جهاز الفريق الأبيض دون الاستفادة من خدماته لافتا إلى أن كارتيرون المدير الفني قام بمهمته على أكمل وجه من ناجية إعداد اللاعبين فنيا وبدنيا.

أضاف أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك أن لاعبى الفريق كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية موضحا أنهم تعرضوا للكثير من المواقف الصعبة وكانو أهلا لها.

ورد المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك عن أمنيته في الفريق الذى يتمنى مواجهته في نصف النهائي سواء مازيمبى أو الرجاء قائلا :" إذا كانت تبحث عن التتويج باللقب لا تنظر إلى منافسك ولكن ألعب على المكسب دائما ومن يريد أن يفوز عليه بالاستعداد الجيد".

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تأهل الزمالك للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا بعدما نجح في عبرو عقبة الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، بعدما انتهت مباراة اليوم بخسارة الأبيض بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 ، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الترجي بهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتأهل الترجي.