شكرا لقرائتكم محمد صلاح: الترجي ودع البطولة الأفريقية بسبب جماهيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح٬ المدير الفني السابق لفريق الزمالك٬ أنه توقع تأهل القلعة البيضاء إلى دور نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال صلاح فى تصريحات تليفزيونية: "ضغط الجماهير أثر بشكل سلبي على فريق الترجي والزمالك قدم مباراة دفاعية مميزة للغاية".

وأضاف: "الترجي لم يستغل الهدف الذي سجله فى الدقائق الاولر من المباراة وكارتيرون نجح فى التعلم من الدرس السابق مع الأهلى".

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ولعب الزمالك مباراة الترجي المصيرية في رادس، بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل حارسا للمرمى، ورباعي الدفاع حازم امام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي، وخط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، وثلاثي الهجوم أشرف بن شرقي، مصطفي محمد، يوسف أوباما.

وراهن الترجي في ظل الغيابات والإيقافات التي يعاني منها على تشكيل مكون من، معز بن شريفية في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع حسين الربيع، محمد علي اليعقوبي، عبد القادر بدران، إيهاب المبارك، وفي الوسط الرباعي فوسيني كوليبالي، فادي بن شوق، كوامي بونسو، وبلال بن ساحة، وفي الهجوم الثنائي حمدو الهوني وابراهيما واتارا.

ويلتقي الفائز من الرجاء ومازيمبي مع الزمالك على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو الكونغو، فيما يواجه الفائز من الأهلي وصن داونز مع الفائز من الوداد والنجم الساحلي في نصف النهائي، على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو تونس.

ويقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته.