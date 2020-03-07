شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني يُفجر مفاجآة عن مشاركة "الشناوي" أمام صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأحمر يواجه خطر الغياب أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال عبدالغني فى تصريحات تليفزيونية: "الشناوي يعاني من نزلة برد شديدة ومن المحتمل أن يغيب عن اللقاء، ولم يشارك فى تدريبات اليوم".

Advertisements

وأضاف: "أتمني عدم رؤية جيرالدو فى الملعب، ويجب أن يشارك أفشة بشكل أساسي أمام صن داونز، وأتمني إشراك بادجي بدلا من مروان محسن".

في إياب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد سجلهما التونسي علي معلول.

تقام مباراة صن داونز ضد الأهلي، في تمام الساعة الثالثة، عصر السبت، بتوقيت القاهرة لحسم صاحب هوية الصعود إلى نصف نهائي البطولة، علما بأن مباراة الذهاب، انتهت لمصلحة الفريق الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما علي معلول في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت الماضي.

ويولي الأهلي اهتمامًا كبيرا بمواجهة صن دوانز فى دوري أبطال أفريقيا، كونها تعد المباراة الأهم في مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث أن عبور تلك العقبة ستجعل الفريق يقطع شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب البطولة الإفريقية التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه في استعادته في نهائيين خاضهم فى الثلاث نسخ الأخيرة.