شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يبدأ معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل اليوم السبت، فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الثامنة عشرة للدورى، حيث خاض الدراويش أخر ودياته استعداداً للمباراة مع الإنتاج الحربى عصر الاثنين الماضى والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم إدارة مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى البطولة العربية للحكم السعودى تركى آل خضير، على أن يُعاونه كل من بدر الشمراني ومحمد مكي علي العبكري، بالإضافة لماجد محمد الشمراني حكمًا رابعاً.

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى لتجهيز كافة اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربي فى إياب البطولة العربية ومباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى العام، وحدد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز 12 مارس موعداً للسفر للمغرب على أن يعود الفريق للإسماعيلية 16 مارس عقب المباراة بيوم واحد، مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

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ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

تلقى الإسماعيلى خسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دور الستة عشرة فى بطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية، ليتأهل الأخير لمواجهة طلائع الجيش فى ربع النهائي.