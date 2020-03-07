شكرا لقرائتكم لاسارتي بطل فضيحة الخماسية يدعم الأهلي قبل موقعة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الاوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي على دعم الفريق الأحمر قبل مباراته ضد صن داونز عصر اليوم السبت ضد صن داونز الجنوب افريقي على ملعب لوكاس موريبي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلق لاسارتي على حسابه بموقع انستجرام بنشر صورته بقميص الأهلي قائلا: "يلا يا أهلي".

يذكر أن مارتن لاسارتي كان يقود الأهلي في المباراة الشهيرة التي خسرها المارد الأحمر بخماسية نظيفة من صن داونز على ملعب لوكاس موريبي بنفس الدور من النسخة الماضية، قبل أن يفوز في موقعة الإياب بهدف وحيد ويودع البطولة الأفريقية.

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يذكر أن الأهلي فاز بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب باستاد القاهرة ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف لضمان الصعود لنصف نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي بنظيره صن داونز، اليوم السبت، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد سجلهما التونسي علي معلول.

تقام مباراة صن داونز ضد الأهلي، في تمام الساعة الثالثة، عصر السبت، بتوقيت القاهرة لحسم صاحب هوية الصعود إلى نصف نهائي البطولة، علما بأن مباراة الذهاب، انتهت لمصلحة الفريق الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما علي معلول في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت الماضي.

ويولي الأهلي اهتمامًا كبيرا بمواجهة صن دوانز فى دوري أبطال أفريقيا، كونها تعد المباراة الأهم في مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث أن عبور تلك العقبة ستجعل الفريق يقطع شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب البطولة الإفريقية التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه في استعادته في نهائيين خاضهم فى الثلاث نسخ الأخيرة.