شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى منصور بعد التأهل: اتمنى النهائى الأفريقى بين الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أشار أحمد مرتضى إلى الجهد الكبير الذى بذله مرتضى منصور رئيس الزمالك فى الفترة الماضية موضحا أنه يشكره مع اللاعبين على الانتصار والتأهل إلى ىنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد عبور عقبة الترجى التونسى.
أكد عضو الزمالك أنه يتمنى التوفيق للأهلي أمام صن داونز في المباراة المقرر لها اليوم السبت في تمام الثالثة مساء حتى يتأهل لنصف النهائي ويستمر مشوار الفريقين في دوري الأبطال، وأن يكون النهائي بين الأهلي والزمالك."
تأهل الزمالك للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا بعدما نجح في عبرو عقبة الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، بعدما انتهت مباراة اليوم بخسارة الأبيض بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 ، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
تقدم الترجي بهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتأهل الترجي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مرتضى منصور بعد التأهل: اتمنى النهائى الأفريقى بين الأهلى والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.