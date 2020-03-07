شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى منصور بعد التأهل: اتمنى النهائى الأفريقى بين الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسي متمنيا أن يتأهل الأهلى إلى نفس الدور موضحا أن أمله رؤية نهائي مصرى خالص.

أشار أحمد مرتضى إلى الجهد الكبير الذى بذله مرتضى منصور رئيس الزمالك فى الفترة الماضية موضحا أنه يشكره مع اللاعبين على الانتصار والتأهل إلى ىنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد عبور عقبة الترجى التونسى.

أكد عضو الزمالك أنه يتمنى التوفيق للأهلي أمام صن داونز في المباراة المقرر لها اليوم السبت في تمام الثالثة مساء حتى يتأهل لنصف النهائي ويستمر مشوار الفريقين في دوري الأبطال، وأن يكون النهائي بين الأهلي والزمالك."

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تأهل الزمالك للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا بعدما نجح في عبرو عقبة الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، بعدما انتهت مباراة اليوم بخسارة الأبيض بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 ، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الترجي بهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتأهل الترجي.