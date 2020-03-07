شكرا لقرائتكم النحاس يراجع فيديو بمباراة طلائع الجيش وانبي استعدادا لمواجهة الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على مراجعة أشرطة الفيديو الخاصة بمباراة طلائع الجيش وانبي والتي أقيمت الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك في إطار استعدادات ذئاب الجبل لمواجهة الطلائع يوم الثلاثاء المقبل.

ويسعى النحاس إلى تحديد نقاط القوة والضعف في طلائع الجيش، للاستفادة منها في اللقاء المرتقب والذي يجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام.

على صعيد آخر يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، معسكراً مغلقاً، الاثنين المقبل، فى الجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش.

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واستأنف الفريق تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب العودة من معسكر الإسماعيلية بعد الفوز على القناة بهدف نظيف والتعادل مع المريخ البورسعيدى بهدفين لمثلهما.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 48 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.