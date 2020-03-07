شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني يوجه نصائح نارية لـ"مرتضي منصور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، أنه يجب على مجلس إدارة نادي الزمالك، إنهاء أزمة مستحقات لاعبي الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة بأسرع وقت.

وقال عبدالغني فى تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء الذي فاز فيه الفارس الأبيض على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع لقائي الذهاب والعودة: "على إدارة الزمالك أن تمنح اللاعبين كافة مستحقاتهم على الفور بعد العودة من أجل التركيز خلال الفترة المقبلة لأن هناك مباريات هامة".

وأضاف: "الزمالك يستأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا حال استمرار الأداء والروح بنفس الشكل، ويجب على مرتضي منصور أن يمنح اللاعبين مستحقاهم حتي لو من جيبه الخاص".

Advertisements

ولعب الزمالك مباراة الترجي المصيرية في رادس، بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل حارسا للمرمى، ورباعي الدفاع حازم امام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي، وخط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، وثلاثي الهجوم أشرف بن شرقي، مصطفي محمد، يوسف أوباما.

وراهن الترجي في ظل الغيابات والإيقافات التي يعاني منها على تشكيل مكون من، معز بن شريفية في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع حسين الربيع، محمد علي اليعقوبي، عبد القادر بدران، إيهاب المبارك، وفي الوسط الرباعي فوسيني كوليبالي، فادي بن شوق، كوامي بونسو، وبلال بن ساحة، وفي الهجوم الثنائي حمدو الهوني وابراهيما واتارا.

ويلتقي الفائز من الرجاء ومازيمبي مع الزمالك على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو الكونغو، فيما يواجه الفائز من الأهلي وصن داونز مع الفائز من الوداد والنجم الساحلي في نصف النهائي، على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو تونس.

ويقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته.