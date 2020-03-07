شكرا لقرائتكم عضو المصري: نعاني من غيابات مؤثرة أمام نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة نادي المصري، فرص فريقه فى التأهل: "كرة القدم لا يوجد بها مستحيل، وجميع اللاعبين جاهزين للمباراة وجلسنا معهم خلال الساعات الماضية من أجل تحفيزهم ولا يوجد أى أزمات على الإطلاق". وقال هاشم فى تصريحات تليفزيونية: "ندخل المباراة بغيابات عديدة فى أماكن مؤثرة ولكن أملنا كبير فى اللاعبين المتواجدين حاليا ونسعي لتحقيق نتيجة إيجابية" Advertisements وكشف عضو مجلس إدارة نادي المصري، أن مباراة الفريق أمام نهضة بركان ستكون بدون جماهيري بعد قرار الاتحاد الأفريقي: "الاتحاد الأفريقي تحدث مع محمد الخولي رئيس البعثة وأكد له إحتمالية إقامة اللقاء بدون جماهير خوفا من انتشار مرض الكورونا".

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