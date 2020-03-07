شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني: كارتيرون مدير فني أفضل من "فايلر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون ظهرت بصماته مع الزمالك قبل مواجهة الأهلي فى السوبر.

وقال عبدالغني فى تصريحات تليفزيونية عقب لقاء الزمالك والترجي الذى انتهى بخسارة الفارس الأبيض والتأ÷ل رغم ذلك لنصف نهائي أفريقيا: "كارتيرون أثبت أنه مدير فني مميز كما أظهر للجميع بأنه أفضل من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي".

وأضاف: "الفرنسي قام بتثبيت تشكيل الزمالك خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي نجح من خلاله فى حصد بطولتي السوبر والتأهل إلي دور نصف نهائي البطولة الأفريقية".

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ولعب الزمالك مباراة الترجي المصيرية في رادس، بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل حارسا للمرمى، ورباعي الدفاع حازم امام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي، وخط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، وثلاثي الهجوم أشرف بن شرقي، مصطفي محمد، يوسف أوباما.

وراهن الترجي في ظل الغيابات والإيقافات التي يعاني منها على تشكيل مكون من، معز بن شريفية في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع حسين الربيع، محمد علي اليعقوبي، عبد القادر بدران، إيهاب المبارك، وفي الوسط الرباعي فوسيني كوليبالي، فادي بن شوق، كوامي بونسو، وبلال بن ساحة، وفي الهجوم الثنائي حمدو الهوني وابراهيما واتارا.

ويلتقي الفائز من الرجاء ومازيمبي مع الزمالك على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو الكونغو، فيما يواجه الفائز من الأهلي وصن داونز مع الفائز من الوداد والنجم الساحلي في نصف النهائي، على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو تونس.

ويقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته.