شكرا لقرائتكم محمد صلاح يكشف فرص الأهلي فى التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أنه يجب على لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عدم استقبال أهداف فى الشوط الأول أمام صن داونز.

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة ""Ten: "خروج لاعبي الأهلي بالشوط الأول بالتعادل السلبي سيكون له تأثير على لاعبي صن داونز فى الشوط الثاني وفرصة المارد الأحمر كبيرة فى حالة عدم استقبال أهداف فى الشوط الأول".

وأضاف: "صن داونز يعتمد على السرعات واللعب من العمق، ويجب على لاعبي الأهلي الحذر بشكل كبير من الأطراف والعمق واستغلال الهجمات المرتدة من أجل تسجيل هدف".

ويلتقي الأهلي بنظيره صن داونز، اليوم السبت، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد سجلهما التونسي علي معلول.

تقام مباراة صن داونز ضد الأهلي، في تمام الساعة الثالثة، عصر السبت، بتوقيت القاهرة لحسم صاحب هوية الصعود إلى نصف نهائي البطولة، علما بأن مباراة الذهاب، انتهت لمصلحة الفريق الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما علي معلول في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت الماضي.

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ويولي الأهلي اهتمامًا كبيرا بمواجهة صن دوانز فى دوري أبطال أفريقيا، كونها تعد المباراة الأهم في مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث أن عبور تلك العقبة ستجعل الفريق يقطع شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب البطولة الإفريقية التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه في استعادته في نهائيين خاضهم فى الثلاث نسخ الأخيرة.

أكد محمد صلاح، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أنه يجب على لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عدم استقبال أهداف فى الشوط الأول أمام صن داونز.

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة ""Ten: "خروج لاعبي الأهلي بالشوط الأول بالتعادل السلبي سيكون له تأثير على لاعبي صن داونز فى الشوط الثاني وفرصة المارد الأحمر كبيرة فى حالة عدم استقبال أهداف فى الشوط الأول".

وأضاف: "صن داونز يعتمد على السرعات واللعب من العمق، ويجب على لاعبي الأهلي الحذر بشكل كبير من الأطراف والعمق واستغلال الهجمات المرتدة من أجل تسجيل هدف".