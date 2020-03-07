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سرقة كاميرا مصور قناة الزمالك بعد الاعتداء عليه فى تونس

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جدة - عمرو شويل قال مراسل نادى الزمالك في تونس إن مصور قناة النادى الأبيض فقد الكاميرا الخاصة به عقب مباراة الترجي التونسي مساء الجمعة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

 

وأكد مراسل الزمالك أنه تم الاعتداء على المصور من قبل بعض الجماهير وسط حالة غضب عارمة لهم بسبب الخسارة ليفقد المصور الكاميرا بعدها .

 

وتأهل الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا على حساب الترجي التونسي بعد الخسارة بهدف نظيف في لقاء الإياب.

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