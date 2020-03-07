شكرا لقرائتكم كاف يشيد يإيقاف أبو جبل لتسديدة الهونى: "تصدى الصعود" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، بحارس نادى الزمالك محمد أبو جبل، بعد نجاحه في قياده فريقه إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، على حساب فريق الترجى التونسي، بعد تصديه الخرافى، لتسديدة نجم باب سويقة الليبى حمدو الهونى، في الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

كتب الحساب الرسمي للكاف، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا "تصدى الصعود"، في إشارة إلى التصدي الرائع الذى قام به حارس الزمالك محمد أبو جبل، الذى نجح في إيقاف تسديدة الليبى حمدو الهونى، نجم الترجى التونسي.

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نجح الفارس الأبيض، في التأهل إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه، مع العلم أن الزمالك، توج بلقب البطولة 5 مرات.

عزز الزمالك تفوقه على الترجى التونسي، بعدما نجح في خطف لقب السوبر الافريقى منه، بالفوز عليه الشهر الماضى في قطر، بنتيجة 3 – 1، ثم عاد ليقصيه من دورى أبطال أفريقيا، وهو حامل اللقب في أخر نسختين.

وينتظر الزمالك، الفائز من مازيمبى الكونغولى والرجاء المغربى، وكان الفريق المغربى، قد نجح في حسم لقاء الذهاب، بثنائية نظيفة، قبل مواجهة الإياب اليوم السبت.