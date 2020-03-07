شكرا لقرائتكم فلادان: سعيد بالفوز في مباراتي الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب الصربي فلادان ميليوفيتش، مدرب أهلي جدة، عن سروره بتحقيق فريقه الفوز على الفيحاء 1 - صفر، في أول مباراة له كمدرب للفريق ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ميليوفيتش خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "حققنا انتصارا هاما للغاية وتحدثت مع اللاعبين قبل بداية المباراة عن أهمية تحقيق الفوز في تلك المواجهة، نحتاج للعمل على الجانب البدني بشكل كبير، نلعب مباراة كل ثلاثة أيام وسنقوم ببرنامج بدني لعدد من اللاعبين خلال الأيام القادمة".

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز التاسع برصيد 27 نقطة.