شكرا لقرائتكم لامبارد: أنشيلوتي يستحق استقبالاً دافئاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتقد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن كارلو أنشيلوتي سيحظى باستقبال دافئ من الجماهير خلال عودته إلى استاد ستامفورد بريدج كمدرب لإيفرتون يوم الأحد في مواجهة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز المدرب الإيطالي بثنائية الدوري وكأس الاتحاد الانجليزي في موسمه الأول مع تشيلسي في 2009-2010 قبل أن يقيله النادي في نهاية الموسم التالي رغم احتلال المركز الثاني في الدوري.

وردا على سؤال عن نوع الاستقبال المنتظر لأنشيلوتي في أول مواجهة له ضد تشيلسي قال لامبارد "استقبال جيد جدا لأنه يحظى باحترام شديد هنا واعتقد أن الجمهور يحترم فترته".

وأضاف "إنه مدرب مهذب ورائع وأحببت العمل معه بشكل شخصي واعتقد أنه سيحظى باستقبال هائل. إنه رائع في بناء علاقات مع اللاعبين وبارع في الناحية الفنية وطباعه هادئة".

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وقال أنشيلوتي عن عودته لتشيلسي إنها "لحظة عاطفية" كما أبدى إعجابه بالتطور المستمر للاعبه السابق لامبارد في عالم التدريب.

وتابع "إنه يقوم بعمل جيد حقا في موسم ليس سهلا على تشيلسي وأنا سعيد بمقابلته بعد وقت طويل ولا أعرف إن كنت سأصافحه باليد لكن من اللطيف الالتقاء به".

وحصل جورجينيو لاعب تشيلسي على البطاقة الصفراء العاشرة هذا الموسم أمام بورنموث الأسبوع الماضي وسيغيب عن المباراتين المقبلتين أمام إيفرتون وأستون فيلا. وهذا قد يعني عودة الصاعد بيلي غيلمور للتشكيلة في وسط الملعب بعد أداء رائع خلال الفوز 2-صفر على ليفربول يوم الثلاثاء ليساعد تشيلسي في بلوغ دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكد لامبارد أن المهاجم كالوم هودسون-أودوي سيواصل الغياب بسبب انتكاسة بعد تجدد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية عقب عودته للتدريبات.