أول فوز للطلبة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

حقق الطلبة أول فوز بالدوري العراقي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم؛ بتغلبه على ضيفه نفط ميسان 2-1 ضمن الجولة الرابعة، وسجل للفائز محمد زامل وحيدر حسين،وللخاسر وسام سعدون. كما فاز نفط الوسط على ضيفه نفط الجنوب بهدف سجله السنغالي ديمبا دياخات.

وتختتم، اليوم السبت، منافسات الجولة الرابعة؛ بإقامة مباراة واحدة على ملعب الشعب الدولي بين الشرطة وضيفه الميناء.

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