منافسة قوية في «الحياري»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدخل النسخة الرابعة عشرة من بطولة فزاع للغوص الحر (الحياري) التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في مجمع حمدان الرياضي اليوم السبت، مرحلة النهائيات بعدما أسدل الستار على التصفيات بمشاركة عدد كبير من النجوم في الفئات الثلاث للمحترفين والخليجيين والناشئين، يمثلون 12 دولة.وأسفرت نتائج فئة المحترفين عن تصدر الكرواتي برانكو الذي كان أول المتأهلين، وتصدر العماني إبراهيم السليطني فئة الخليجيين، وفي مسابقة الناشئين تأهل للنهائيات 10 لاعبين منهم الكويتي علي الشراح، وسيطر الإماراتيون على بقية المراكز، وتأهل سهيل المرزوقي وحمد المرزوقي وسلطان السويدي، وحمدان العسكر وعبد العزيز المرزوقي وحمد الزرعوني، ومحمد كرم ومروان الغفلي وناصر المرزوقي وخالد البشر.

وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد، أن زيادة عدد الناشئين بالمقارنة مع النسخ الماضية، دليل على الدور الذي يقوم به المركز للحفاظ على الموروث التراثي ونقله إلى الناشئة.