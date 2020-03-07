نجوم الكرنفال في صراع مثير للفوز ببطولات السوبر ساترداي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت

تتوجه أنظار العالم، اليوم السبت، في الرابعة عصراً، إلى مضمار ميدان العالمي، وتحديداً إلى أحد أبرز أيام سباقات الخيل العالمية، حيث الموعد المنتظر مع حفل «السوبر ساترداي» في ختام كرنفال كأس دبي العالمي، والذي يتألف من سبع بطولات رئيسية، ويعتبر نسخة مصغرة من سباقات أمسية كأس دبي العالمي ذات الجوائز الأغلى في العالم.

ويسدل حفل الليلة الستار رسمياً على كرنفال كأس دبي العالمي، ويمهد السبيل لانطلاقة السباق الأرقى في العالم، كأس دبي العالمي، ويمثل «السوبر ساترداي» بروفة نهائية لسباقات أمسية الكأس، ولعله يقدم صورة صادقة عن أبطال الأمسية الكبرى بمضمار ميدان.

ويقام حفل السوبر ساترداي الذي يمثل التجمع الأكبر للبطولات بالموسم الإماراتي خارج كأس دبي العالمي، برعاية من شركة طيران الإمارات التي تعد الراعي الأكبر لسباقات الخيل، وستتكفل برعاية حفل الليلة بجوائز مالية تقدر بمليونين و700 ألف دولار.

وفي تأكيد على رفعة مستوى سباقات هذا الحفل، فقد استقطب 90 جواداً تمثل العديد من دول العالم، ويشتمل الحفل على بطولتين من الفئة الأولى، تشملان جولة ختام بطولة كأس آل مكتوم للخيول المهجنة، وبطولة جبل حتا، وبطولة واحدة من الفئة الثانية وهي دبي مدينة الذهب، وثلاث بطولات من الفئة الثالثة هي مهب الشمال وبرج نهار وند الشبا تيرف للسرعة، بالإضافة إلى سباق القوائم «بطولة البستكية» للأمهار عمر ثلاث سنوات.

ونظراً لأهمية هذا الحفل، فلم يكن مستغرباً أن اجتذبت أشواط الحفل خيرة الخيول التي تنافست خلال الكرنفال وأعلاها تصنيفاً، مما يجعل هذا الحفل معتركاً عالمياً على أوسمة الإنجاز، ويعد ال«سوبر ساترداي» الأبرز ضمن سلسلة سباقات الكرنفال، لما تتيحه نتائج أشواطه من إمكانية رسم الخطوط العريضة لأبرز أسماء الخيول المرشحة للدخول ضمن قائمة المنافسة على ألقاب الأمسية الأغلى على صعيد سباقات الخيل في 28 مارس/آذار الجاري، البالغ إجمالي جوائزها المالية 35 مليون دولار، بما فيها الشوط الرئيسي «كأس دبي العالمي».

وتمثل الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة التحدي على كأس آل مكتوم قمة الحفل بالشوط السادس، وهي البطولة التي يضمن الفائز بها موقعاً في كأس دبي العالمي، مما يجعلها البطولة الأقوى بالكرنفال والأقدم بالساحة المحلية.

وتبلغ مسافة هذه البطولة 2000 متر «ج1» على المسار الرملي، وتم رصد جوائز مالية لها تبلغ 600 ألف دولار، وتشهد البطولة مشاركة 8 خيول، وكان «مليتاري لو» بإشراف مصبح المهيري الأقرب منها إلى الصدارة في الجولة الثانية؛ حيث حل وصيفاً، بينما سجل «كويب» بإشراف واتسون زيارته الثانية بعد إحرازه المركز الخامس في فايربريك ستيكس، ويدفع سيمار بكل من «سالتارين دبي» و«رومان روسو» في ظهوره الثاني، وينطلق «ديزرت فاير» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور بشعار المارد الأزرق جودلفين أمام «ماترهورن» بإشراف سالم بن غدير، وتكتمل القائمة بوجود «مارك أوف أبروفال» بإشراف محمود حسين، و«نيو تريلز» بإشراف أحمد بن حرمش.

ويشهد الشوط الخامس، سباقاً من القمة وهو سباق الفئة الأولى «جبل حتا» على مسافة 1800 متر «عشبي»، وتتجدد المنافسة بين «دريم كاسل» بإشراف سعيد بن سرور ورفيقه في الشعار «بارني روي»، وانتهى لقاؤهما الأول بفوز «بارني»، وينضم إليهما «سبوتيفاي» بإشراف شارلي أبلبي.

وما زال يبحث «رويال ميتينج» بإشراف سعيد بن سرور عن فوزه الأول في الدولة، فيما تسعى «ماجيك ليلي» للحفاظ على سجلها الخالي من الخسارة، بعد فوزها في سباقين بدبي، ولكن «أجود» بإشراف بورسلي يملك الخبرة الكافية لإضافة لقب رابع في ميدان، وقد يتحسن أداء «مسار» بإشراف بشلارد، كما يدفع مايكل هالفورد بالفرس «سراوندينج».

ويشهد سباق الفئة الثانية دبي مدينة الذهب الذي يقام في الشوط السابع البالغ مسافته 2410 أمتار على المسار العشبي، منافسة مثيرة بين 11 خيلاً، وينوي جودلفين الحفاظ على اللقب، مثلما فعل في الثلاث نسخ الأخيرة، ممثلاً بكل من «ماونتن هنتر» بإشراف سعيد بن سرور، بالإضافة لثلاثية لأبلبي مع «فيرست نيشن» الفائز في الموسم الماضي، و«جلمود» و«لوكسلي»، ويشارك للمرة الأولى في الدولة «دفو» بطل كورونيشن كب (ج1) في آسكوت العام الماضي، ويعود «ديزرت إنكاونتر» بإشراف سيمكوك، ومعه «بريفيليجيادو» بإشراف بيترسين الذي حل ثالثاً في تلك المنافسة.



«دبي لاف» مرشحة للتألق في البستكية



تتنافس 16 خيلاً عمر ثلاث سنوات فقط، في سباق البستكية بالشوط الأول، والذي يمثل الجولة الثانية من بطولة التاج الثلاثي للأمهار عمر ثلاث سنوات «قوائم»، والتي تضم سباقي 2000 جينيز وداربي الإمارات في أمسية الكأس.

وتبلغ مسافة السباق 1900 متر، ويفضي إلى داربي الإمارات، ويتوقع أن يشهد السباق تنافساً مثيراً لقوة الخيول المشاركة، وتقف على رأس القائمة المرشحة المهرة «دبي لوف» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور بطلة الألف جينيز ووصيفة الأوكس الإماراتي، ومعها رفيقها في الإسطبل «ليزر شو» الفائز قبل شهرين، فيما يسرج أبلبي المهر «يا حياتي» المتألق في ظهوره الأول.



أبطال السرعة في مهب الشمال

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في الشوط الثاني، يتهافت أبطال السرعة المحلية والعالمية للتحدي الكبير في سباق الفئة الثالثة مهب الشمال الذي يجري لمسافة 1200 متر على المسار الرملي، وينطلق «ناين بيلو زيرو» بإشراف فوزي ناس من البوابة الأولى في ثاني ظهور له بسباق مهب الشمال بعد إحرازه الوصافة في النسخة الماضية، ويدفع مصبح المهيري بكل من «الكرامة» المتألق في جبل علي و«ابن مالك» نجم سباق القرهود للسرعة، كما يدفع دوج واتسون الفائز باللقب الأخير ب«سويتزرلاند» صاحب المركز الخامس في ذلك السباق.



«كمبير» يستهدف برج نهار



تتنافس 12 جواداً على لقب سباق الفئة الثالثة برج نهار الذي يقام في الشوط الرابع على مسافة 1600 متر «رملي» والمؤهل إلى بطولة جودلفين مايل، ويسعى «كمبير» بإشراف واتسون إلى لقب آخر بعد فوزه في النسخة قبل الماضية، كما يشارك «هيفي ميتال» بإشراف سالم بن غدير بطل نسخة 2017 من السباق، لكن الحظ قد يبتسم لخيول جديدة وأصغر سناً مثل «سيكريت أمبيشن» بإشراف سيمار الذي أظهر قدرته هذا الموسم، و«أمبسادوريال» بإشراف هيام، وتتاح الفرصة للمتألق في أبوظبي «تأمل» ورفيقه في الشعار «مقرر» الفائز في سباقيه الماضيين على الأرضية الرملية.



مواجهة مثيرة في «ند الشبا سبرنت»

تتنافس حصة كاملة من خيول السرعة في الشوط الثالث من سباق ند الشبا سبرنت «جروب 3» في رابع دورة له داخل الحفل الكبير، وتبلغ مسافة السباق 1200 متر «عشبي» وهو مؤهل لسباق القوز.

ويبرز من القائمة التي تشهد مشاركة 16 خيلاً، «ميجر بارتنرشيب» ومعه المهر الصاعد «لاند أوف ليجندز» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور، وينافس أيضاً «سبيس بلوز» الذي يسجل زيارته الأولى محلياً، مع رفيقه في الإسطبل «ترايبال كويست»، وينافس بقوة كل من «يا ليل» و«اختيار» بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.