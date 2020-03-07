شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يعبر كلباء 2-1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر
فاز الجزيرة على اتحاد كلباء 2-1 في معقل «النمور» ليرفع رصيده إلى 33 نقطة، متقدماً للمركز الثالث، فيما أعادت الخسارة صاحب الأرض إلى دائرة الخطر بنقاطه ال16 السابقة.
وتغلب الطابع الهجومي على الأداء منذ صافرة البداية، وكاد عبدالله رمضان أن يفتتح التسجيل مبكراً للجزيرة لولا بسالة الحارس جمال السراح في التصدي للكرة، قبل يعلن الحكم سلطان محمد صالح عن ركلة جزاء ل«فخر أبوظبي» مشكوك في صحتها احتج عليها لاعبو كلباء بشدة، إثر تدخل الحارس السراح مع علي مبخوت، نفذها الأخير ببراعة ووضع فريقه في المقدمة عند الدقيقة 18، لكن سرعان ما نجح ريكاردو جوميز في تعديل النتيجة وأحراز هدف التعادل في الدقيقة 33 بضربة رأسية، مستغلاً الكرة العرضية لزميله الهولندي نافاروني.
وكشر الجزيرة عن أنيابه مع انطلاقة الشوط الثاني، ومع توالي المحاولات الجزراوية يظهر المنقذ علي مبخوت ويخطف الهدف الثاني له في المباراة عند الدقيقة 71 بلدغة رأسية خادعة، وعاود أصحاب الأرض المحاولات للعودة للمباراة، خاصة مع دخول وليد عمبر، لكن الفريق الأصفر افتقد للتركيز واللمسة الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز الجزيرة 2-1.
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