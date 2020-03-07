ليفربول يتطلع للعودة إلى لغة الانتصارات بعد «أسوأ أسبوع»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حث المهاجم السنغالي ساديو ماني زملاءه في ليفربول للاستفادة من أسوأ أسبوع لهم هذا الموسم، من أجل شحذ الهمم والاقتراب أكثر من إحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، عندما يستقبلون بورنموث المتواضع اليوم السبت في افتتاح المرحلة 29.

ومُني رجال المدرب الألماني يورجن كلوب بخسارة موجعة أمام واتفورد المهدد بالهبوط بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي، في أول هزيمة لهم في ال «بريميرليج» بعد 44 مباراة.

وبعد انتهاء حلم الفريق الأحمر بمعادلة إنجاز أرسنال وإنهاء الموسم من دون أي خسارة في الدوري، سقط أمام مضيفه تشيلسي صفر-2 الثلاثاء الماضي مودعاً الدور الخامس من مسابقة الكأس، ليعيش أسوأ فترة منذ بداية الموسم، بدأها بخسارته على أرض أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه.

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وقال ماني الذي مُني فريقه بثلاث خسارات في آخر أربع مباريات «لدينا مباراة مهمة السبت ثم أخرى الأربعاء، لذا سنكون جاهزين وسنعود أقوى».

وتابع أفضل لاعب إفريقي الذي سجل أيضاً هدف فوز متأخراً على وست هام المتواضع (3-2) في الجولة قبل الماضية، «هكذا أمور تحدث في كرة القدم ونحن معتادون على ذلك. يجب أن نستمر في العمل ونتابع التقدم إذا أردنا أن نصبح أبطالاً رائعين».

وسيطر ليفربول بشكل كاسح على الدوري هذا الموسم، وقبل خسارته الأولى هذا الموسم، كان قد فاز 26 مرة (بينها 18 توالياً) وتعادل في مباراة واحدة من أصل 27، ليبتعد عن مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين بفارق 22 نقطة، مع مباراة مؤجلة لسيتي.

ويحتاج ليفربول إلى أربعة انتصارات إضافية ليتوّج ببطولة يلهث وراءها منذ العام 1990، ويحرز لقبه التاسع عشر مقلصاً الفارق مع مانشستر يونايتد حامل الرقم القياسي (20) إلى لقب واحد..