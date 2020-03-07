«الجازي» لرئيس الدولة تتألق في مضمار العين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام



واصلت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تألقها في مضمار العين، وتوجت الفرس «الجازي» بلقب الشوط السابع لمسافة 1600 متر محققة زمناً وقدره 1:50:42 دقيقة بفارق 3.25 طول، وذلك في يوم «شادويل» الذي خصصت أشواطه السبعة للخيول العربية الأصيلة عدا الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة، وشهد مشاركة 95 خيلاً، وجوائزه المالية بلغت 770 ألف درهم، وشهد السباق وتوج الفائزين ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومحمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة.

وكان الحفل التاسع أقيم بمضمار نادي العين برعاية إسطبلات شادويل وديرنزتاون العائدة إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وفازت «وينكد» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بالشوط الخامس على لقب شادويل، قاطعة مسافة 1600 متر بزمن 1:51:19 دقيقة، كما توج الجواد «صمود» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بلقب بطولة العين للميل في الشوط السادس، مسجلاً زمناً 1:49:27 دقيقة.

وكان الحفل انطلق بكأس شادويل لملاك الإسطبلات الخاصة، وحققت فيه «إيه إف تثور» لخالد خليفة النابودة المركز الأول وقطعت مسافة 1400 متر بزمن 1:37:50 دقيقة، كما ظفر الجواد «ضحوي» لناصر عسكر بشوط المهجنة على لقب سباق مزارع شادويل مسجلاً زمناً 59:74 ثانية لمسافة 1000 متر، وتمكنت «عز العودة» لسيف محمد فن المحيربي من الفوز بالشوط الثالث على لقب سباق مزرعة ديرنزتاون، قاطعة مسافة 2000 متر بزمن 2:21:67 دقيقة، ونال «إي إس نهاوند» لعبدالله بخيت سيف مرشد المرر لقب سباق فلج هزاع الرابع لمسافة 2000 متر مسجلاً زمناً 2:20:21 دقيقة.