كونتيس: التعادل خيبة أمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال اليوناني كريستوس كونتيس مدرب فريق حتا: لقد أصبنا بخيبة أمل كبيرة، ومستاؤون من التعادل مع الشارقة بعد أن كنا متقدمين بالنتيجة بهدف، وليس هناك أحد سعيد بالتعادل لا نحن ولا الشارقة، فقد دانت لنا السيطرة والتفوق في الشوط الأول وكنا الأفضل وشكلنا خطورة على الشارقة، وفي الشوط الثاني لعب الفريق المنافس بصورة أفضل ومشكلتنا أن عقلية اللاعبين سيطر عليها المحافظة على الفوز وتراجعوا للمحافظة على النتيجة، لذلك حصل الشارقة على مساحات أكبر وشكل ضغطاً هجومياً علينا، وزادت الصعوبات بعد حصول لاعبنا ماهر جاسم على بطاقة حمراء وأصبح الفريق يلعب بعشرة لاعبين وقد سجل الشارقة هدف التعادل، وبعد ذلك كان صعباً علينا العودة إلى النتيجة لأن الوقت لم يسعف الفريقين.

وتابع: لا بد من الإشادة بالتنظيم الدفاعي لفريق حتا وإن كان هدف الشارقة يمكن تلافيه لولا تحويل الكرة بالخطأ إلى الشباك عن طريق ملامسة أحد اللاعبين لها، مما أسهم في تغيير مسار الكرة ولا أملك سوى أن أبارك للاعبين المجهود الذي بذلوه على مدار شوطي المباراة.