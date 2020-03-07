شباب الأهلي والشارقة يتصدران تمهيدي دوري السلة

أكد شباب الأهلي حامل اللقب صدارته لدوري كرة السلة في ختام الدور التمهيدي بفوزه على النصر بفارق 21 نقطة وبنتيجة 93-72، وفي المرحلة نفسها أضاف الشارقة فوزاً جديداً حيث تجاوز الوحدة 103-93، وفاز الوصل على الجزيرة 63-60، والبطائح على بني ياس 87-77، وخسر العين أمام الظفرة 44-82.

بنتائج الدور التمهيدي، ودع فريقا الوحدة (21 نقطة) والعين (18 نقطة) البطولة باحتلالهما المركزين التاسع والعاشر الأخيرين، فيما حسمت باقي الفرق الثمانية تأهلها إلى ربع النهائي.

وكان شباب الأهلي والشارقة احتلا صدارة الدور التمهيدي برصيد 35 نقطة لكل منهما مع أفضلية ل«الفرسان» في الترتيب النهائي، وذهب المركز الثالث لصالح النصر برصيد 32 نقطة، تلاه البطائح الرابع برصيد 30 نقطة، وحافظ الوصل على المركز الخامس برصيد 27 نقطة، والظفرة السادس برصيد 26 نقطة، وبني ياس السابع برصيد 25 نقطة.

وبختام الدور التمهيدي الذي أقيم على مرحلتين ذهاباً وإياباً تدخل الفرق الثمانية منافسات الأدوار النهائية من بوابة الدور ربع النهائي الذي تقام منافساته بنظام «بست أوف 3»، بمعنى خوض مواجهتي ذهاب وإياب، واللجوء إلى مواجهة ثالثة فاصلة في حال تساويهما في عدد مرات الفوز والخسارة، ويقابل شباب الأهلي المتصدر فريق الجزيرة ثامن الترتيب، ويلتقي الشارقة الوصيف مع بني ياس صاحب المركز السابع، ويلاقي النصر ثالث الترتيب فريق الظفرة صاحب المركز السادس، ويدخل البطائح صاحب المركز الرابع اختبار الوصل خامس الدور التمهيدي.