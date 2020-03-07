خورفكان يكسب بني ياس بالبصمة البرازيلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: علي البيتي

خطا خورفكان خطوة جديدة نحو المنطقة الدافئة، بفوزه على بني ياس 2-1، رافعاً رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأكد فريق المدرب جوران قدرته على الاستمرار في الطريق الصحيح بعد البداية القوية في القسم الثاني، وهو جمع 8 نقاط من 12 نقطة ممكنة في مباريات أقيمت في مرحلة الإياب، ولم يخسر «النسور» فيها أي جولة.

وحقق خورفكان المستحيل، فمع نهاية مرحلة الذهاب حصد 7 نقاط فقط، وكان من الصعب أن يلحق بمراكز البقاء، لكن بعد 4 مباريات فعلها بفوزين غير متوقعين على الشارقة والجزيرة وتعادل مع حتا والفجيرة، وهما منافسان له على البقاء.

وأدى خورفكان المباراة أمام بني ياس بثقة كبيرة ومعنويات عالية، بفضل النتائج الجيدة التي حققها قبل استقبال «السماوي»، إلى جانب معنويات عودته إلى ملعبه وخوضه أول مباراة عليه منذ بداية الدوري.

ولعب رامون لوبيز دوراً مهماً في الفوز بمتابعته وذكائه وتوقعه وحسن تمركزه وتسجيله هدفين، ليكسب خورفكان ببصمة لاعبه البرازيلي 3 نقاط مهمة في رحلة البقاء.

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وقال الصربي جوران مدرب خورفكان: لم نكن جيدين في البداية، وبني ياس كان الطرف الأفضل وشكل خطورة على مرمانا ووجد بعض الفرص، لكن في الشوط الثاني كنا أفضل ونجحنا في التسجيل مرتين قبل أن نستقبل هدفاً، وكان الفوز مهماً جداً، فإلى جانب وضع الفريق والحاجة إلى النقاط فإن خوض اللقاء على أرضنا للمرة الأولى كان يفرض علينا الفوز.

وذكر جوران أن النتائج الجيدة في القسم الثاني تمنح الفريق الحافز للاستمرار في تجميع النقاط، وقال: علينا أن نلعب للفوز في كل المباريات دون الدخول في الحسابات، فالدوري مازال طويلاً، وخورفكان بحاجة إلى المزيد من النقاط ليبتعد عن الخطر.

من جهته، قال شايفر مدرب بني ياس إن فريقه جاء إلى ملعب خورفكان للفوز وسعى له، لكنه لم يوفق، وأوضح: لم نستغل البداية الجيدة والفرص التي وجدناها، واستقبلنا هدفين، وعموماً لم نكن في يومنا، وأنا لست سعيداً بالأداء والنتيجة بالطبع، لكن سنغلق ملف هذه المباراة وسيتحول تركيزنا للقاء الظفرة في الكأس.

وأكد المدرب الألماني أن موقف فريقه في الدوري ليس مقلقاً.

وعبر أحمد عيسى مدافع خورفكان عن ارتياحه للنتيجة، واعتبر أن الفوز في أول مباراة على ملعب الفريق كان مطلوباً.

وذكر خالد الهاشمي لاعب بني ياس أن فريقه دفع ثمن إهدار الفرص في بداية المباراة، وقال: من لم يسجل يستقبل.