ختام النسخة الـ 12 من مهرجان ولي عهد دبي للقدرة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حسن الخميس

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة في الساعة السابعة صباح اليوم السبت، المشهد الأخير والأبرز في النسخة الثانية عشرة من مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة 2020، وهو السباق الرئيسي للمهرجان الذي انطلق الاثنين الماضي بسباق السيدات، وتلاه سباق الإسطبلات الخاصة في اليوم التالي، ثم سباق اليمامة للأفراس الذي أقيم الأربعاء الماضي، أما سباق اليوم الختامي للمهرجان فيقام على كأس سمو ولي عهد دبي لمسافة 119 كيلومتراً برعاية طيران الإمارات.

ويقام السباق بتنظيم مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والاتحاد الدولي، وكان محمد عيسى العضب المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية أعلن أمس الأول خلال المؤتمر الرسمي للسباق أن الحدث سيشهد مشاركة قرابة 400 فارس وفارسة يمثلون 35 دولة، من أبرز فرسان وفارسات الإمارات إلى جانب أبطال فروسية القدرة الذين يمثلون أكبر الإسطبلات على مستوى الدولة.

وكانت إدارة السباق قسمت مسافته إلى أربع مراحل، الأولى ستقام لمسافة 40 كيلومتراً، وهي المرحلة المخططة على خريطة السباق باللون الأصفر، تليها المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً المخططة باللون الأحمر، ثم المرحلة الزرقاء لمسافة 26 كيلومتراً، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة المخططة باللون الأبيض التي ستقام لمسافة 18 كيلومتراً.لوائح وشروط

وحددت اللجنة الفنية المشرفة على التنظيم عدداً من الشروط والتعليمات اللازمة لضمان النجاح وسلامة الخيول والفرسان، منها ألا يقل عمر الخيل عن 7 سنوات، وأن يكون الحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة في الدقيقة.

ودعت اللجنة المنظمة جميع الفرسان إلى الالتزام بضوابط ولوائح السباق التي تتمثل في السماح بالدخول لشخصين فقط داخل البوابة البيطرية، ولا يسمح للطاقم المرافق بالوجود في المداخل والبوابة البيطرية، ولا يسمح بانتظار الخيل عند بوابات الفحص البيطري، إضافة إلى أنه لا يسمح باستخدام السوط والمهماز واللجام الطويل.

وطالبت اللجنة الفرسان بعرض أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته السباق.



سباق مثير للأطفال



على خط متصل، أقيمت أمس الجمعة، منافسات سباق البوني للأطفال بمقر مدينة دبي الدولية للقدرة، وهي إحدى أبرز فعاليات مهرجان ولي عهد دبي للقدرة، وشهدت مشاركة مثيرة من الأطفال بالخيول الصغيرة الحجم (البوني)، وشهد السباق مشاركة قرابة 100 فارس وفارسة من فئة صغار السن، وجرت المنافسات على 4 مراحل، وقد شهدت حضوراً كبيراً شمل مختلف الأعمار وبصفة خاصة أولياء أمور وذوي الأطفال المشاركين الذين تفاعلوا بحماس مع المنافسات.

وظهرت المنافسات بصورة رائعة، حيث قدم الجميع عروضاً مميزة أكدت حبهم وعشقهم لرياضة فروسية القدرة والتحمل، مما يتوقع لهم أن يكونوا في المستقبل القريب أبطالاً في السباقات الرسمية للقدرة.

وفي الختام قامت اللجنة المنظمة بتوزيع جوائز وهدايا وشهادات تقدير لجميع الفرسان الصغار الذين شاركوا في سباق الأحصنة الصغيرة، تشجيعاً لهم ودعماً لمسيرتهم في رياضة الفروسية.

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الغيث: «طيران الإمارات» والفروسية شريكان



أكد عادل الغيث نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا، سعادة طيران الإمارات بالمشاركة في رعاية السباق الرئيسي ل«مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة»، وأضاف: «نحن على ثقة من أن سباق هذا العام سيواصل تحقيق المزيد من النجاح».

وقال: «ارتبطت طيران الإمارات ارتباطاً وثيقاً بالرعاية الرياضية عامة، وبرعاية سباقات الخيل ورياضة الفروسية حول العالم، كون سباقات الخيل تعدّ رياضة الآباء والأجداد، كما أنها تضرب عميقاً في جذور الثقافة والتراث العربي. ونحن ملتزمون بدعم السباقات داخل دولة الإمارات وخارجها»، وأضاف: «رعايتنا لهذا السباق تؤكد التزامنا نحو هذه الرياضة الرائعة، وأتمنى نجاح الحدث والتوفيق لجميع المشاركين فيه من داخل أو خارج الدولة».