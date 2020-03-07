انطلاق الجولة الأولى من كأس زايد اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتضن مضمار سام هيوستون بارك في ولاية تكساس الأمريكية اليوم السبت فعاليات الجولة الأولى من كأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للفئة الأولى، وكأس الوثبة ستاليونز، ويقام هذان السباقان تحت مظلة النسخة الثانية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

يأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي يتضمن كأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة ستاليونز.

ويتوقع أن يحظى السباق بحضور جماهيري كبير من عشاق ومحبي السباقات، كونه يقام في واحد من أكبر المضامير الأمريكية التي تهتم بتنظيم سباقات الخيول العربية الأصيلة، والتي أتت من جميع أنحاء أمريكا.

ويشارك في سباق الجولة الأولى من كأس زايد لمسافة 1400 متر، البالغة جائزته 50 ألف دولار، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، 8 جياد لديها العديد من الانتصارات في سباقات الخيول العربية الأصيلة في الولايات المتحدة.

وأقوى الخيول المرشحة للفوز «ابتاون ساندي» لهينزجارد وولر بإشراف جلين روتويللر وقيادة جوس انجل جارسيا، و«باديز داي» لجين ار تتش بإشراف ديبرا ليمونس وقيادة الفريدو ترينا جي ار، وهو حصان العام في أمريكا.

ويجتذب سباق كأس الوثبة ستاليونز (الجولة الثانية) لمسافة 1400 متر البالغة جائزته 11200 دولار ومخصص للمهرات والأفراس، 6 جياد عربية أصيلة، وأبرز الخيول المرشحة للفوز «ار بي كينتيك» لروزبروك فارم بإشراف جيرنستو توريز وقيادة ارنستو فالديز جيمنيز.