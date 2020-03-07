«اود تو اوتمن» يحلق بلقب الشوط الرئيسي في مضمار جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية:محمود شرف وعصام هجو

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، أقيم السباق العاشر، أمس الجمعة، من دون جماهير، وتقدم الحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير المضمار الأصفر، وعدد من الملاك والمدربين والرسميين، وممثلو وسائل الإعلام والشركات الراعية.

أهدى الحصان «إيه إف الباهر» لقب الشوط الأول إلى مالكه خالد خليفة النابودة بقيادة الفارس تاج اوشي، وإشراف المدرب إرنست أورتيل، وكان الشوط الأول الذي خصص للخيول العربية الأصيلة جرى برعاية شركة الساحل للمقاولات وهو آخر شوط في هذا الموسم في بطولة تحدي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، وعقب نهاية السباق قام ممثل الساحل للمقاولات بتتويج الفائزين.

وسطر الحصان «اود تو اوتمن» فوزاً كبيراً في الشوط الرابع والرئيسي لمالكه محمد خليفة البسطي بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، ليظفر باللقب الذي حمل اسم بطولة مزارع ديرنزتاون استد، وقدم «اود تو اوتمن» مستوى مميزاً واستحق الفوز عن جدارة، وتوج ميرزا الصايغ وعبد الله الأنصاري الفائزين بعد نهاية السباق.

وفي الشوط الثاني الذي جرى برعاية مجموعة الشعفار للاستثمار، كانت الكلمة المسموعة للحصان «على مهلك» المملوك لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة الفارس فابريس فيرون، وإشراف المدرب راشد بورسلي، وقام فيصل الشعفار بتتويج الفائزين عقب نهاية السباق، وحقق الحصان «دافي لامب» الثنائية لنقابة بورسلي للسباقات، وللمدرب راشد بورسلي في الشوط الثالث الذي جرى برعاية بنك دبي التجاري، بقيادة الفارس ادري دي فريز، وعقب نهاية الشوط الثالث قام ممثل بنك دبي التجاري بتتويج البطل.

وحاز الحصان «ارتش جولد» لحسين العباس لوتاه المركز الأول في الشوط الخامس بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون، وكان الشوط برعاية بنك الإمارات دبي الوطني الذي تكفل أيضاً برعاية السادس الذي أحرز لقبه الحصان «مقدام» للمالك السوداني مصعب مأمون سليمان المكي بقيادة الفارس دوبس، وإشراف المدرب دوج واتسون الذي حلق بثنائية السباق.

ونال الحصان «نيتيف ابيل» بطولة الشوط السابع محققاً الثنائية لمالكه محمد البسطي، وكان الشوط السابع برعاية الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين، وسجل المدرب واتسون الانتصار الثالث كمدرب محققاً الهاتريك مع ثلاثة فرسان مختلفين آخرهم هتشكوت، وكان لقب الشوط الثامن من نصيب الحصان «أماني بيكو» لمالكه اتش وبي بقيادة الفارس تاج اوشي، وإشراف المدرب سيمار، وجرى سباق الشوط الأخير برعاية مركز دبي العقاري، وقام المهندس شريف الحلواني وإبراهيم أستاذي من مركز دبي العقاري بتتويج بطل الشوط الثامن.

وأشاد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، بالحضور والتغطية الإعلامية، وتوجه بالشكر إلى مختلف وسائل الإعلام على الحضور ومواصلة العمل بصورة طبيعية، وقال: إن شراكة مزارع ديرنزتاون وشادويل مع مضمار جبل علي في الرعاية والمشاركة في السباقات مستمرة، وأثنى على أداء الخيول في السباق العاشر، وتقدم بالتهنئة إلى محمد خليفة البسطي بمناسبة فوز حصانه «او تو اوتمن» بلقب الشوط الرابع الذي رعته مزارع ديرنزتاون استد»، وأضاف: «سعادتنا كبيرة بالتواجد في المضمار الأصفر، اليوم افتقدنا الجمهور، ولكن في النهاية لا بد من الالتزام بالاجراءت الاحترازية لأجل صحة الجميع».



الحلواني يهنئ الأبطال



وأشاد المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة الجماهير والمجتمع بصفة عامة، وقال: «لا بد من الالتزام بالقرار حفاظاً على صحة الجميع»، وأشاد بالحضور الإعلامي والتغطية، كما أشاد بمستوى السباق العاشر وتوجه بالتهاني والتبريكات إلى جميع الملاك والفرسان والمدربين الذين حققوا الانتصارات وحصدوا البطولات والكؤوس في سباق الصفوح.



«الشعفار» تواصل رعايتها

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وقال فيصل الشعفار العضو المنتدب لمجموعة الشعفار للاستثمار، إن رعاية المجموعة للشوط الثاني تعتبر الأخيرة للمجموعة في هذا الموسم، وأكد أن مجموعة الشعفار للاستثمار ستواصل الرعاية في الموسم القادم، وأشاد بجميع السباقات التي جرت على أرض المضمار الأصفر، وتوجه بالتهنئة إلى راشد بورسلي بمناسبة فوز الحصان «على مهلك» بلقب الشوط الثاني الذي جرى برعاية مجموعة الشعفار وختم تعليقه بالثناء على جهود اللجنة المنظمة في إخراج السباقات.



المكي: أعيش لحظات تاريخية



أعرب المالك السوداني المهندس مصعب مأمون سليمان المكي عن سعادته الكبيرة بفوز «مقدام» ببطولة الشوط السادس في السباق، وقال: «أعتبر لحظات الفوز تاريخية بالنسبة لي على المستوى الشخصي، لأنه أول فوز لي في مسيرتي بالفروسية، وأهدي الفوز الكبير إلى كل من ساندني ووقف معي في هذه الرياضة التراثية الأصيلة، وأتمنى أن يكون هذا الانتصار فأل خير للخيول التي أمتلكها». وكشف المكي أنه يعمل مهندساً كهربائياً في العين، وهذه المرة الثالثة التي يشارك فيها في جبل علي، وأنه يملك «مقدام» ومعه مهرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يملك «ابروفال» بطل الشوط الرئيسي في السباق التاسع الماضي قبل أن تؤول ملكيته إلى سبد حشيش.



تكريم ابن غدير وزياني



عقب نهاية الشوط الرابع من سباق أمس الجمعة، قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، بتكريم المدرب المواطن سالم بن غدير، والفارس خافيير زياني، بمناسبة تميزهما في السباق التاسع، وإحرازهما أفضل النتائج، وتقديم افضل مستويات طيبة في السباق الماضي.