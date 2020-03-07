شكرا لقرائتكم خبر عن بوفود: سعيد بثقة إدارة العروبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال إبراهيم بوفود مدرب فريق العروبة إنه سعيد بثقة إدارة النادي وذكر أنه سيعمل على قيادة الفريق إلى تحقيق نتائج جيدة، وأفاد بأن العروبة يخوض ما تبقى من مباريات في الدوري من أجل تحسين ترتيبه وإنهاء المنافسة في مركز لائق، لافتاً إلى أنه ليس من الفرق المرشحة للصعود.

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